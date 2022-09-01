momox Salarii

Salariul de la momox variază de la $12,980 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $96,906 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la momox . Ultima actualizare: 9/16/2025