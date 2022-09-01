Director de Companii
momox
momox Salarii

Salariul de la momox variază de la $12,980 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $96,906 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la momox. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Median $74.9K

Inginer Software Backend

Designer de Produs
$13K
Manager Inginerie Software
$96.9K

Întrebări frecvente

De best betaalde functie gerapporteerd bij momox is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $96,906. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij momox is $74,918.

