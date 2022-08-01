Momnt Salarii

Salariul de la Momnt variază de la $140,700 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $168,941 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Momnt . Ultima actualizare: 9/16/2025