Compensația pentru Manager Inginerie Software in Canada la Momentive.ai variază de la CA$302K pe year pentru P3 la CA$431K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$301K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Momentive.ai. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Momentive.ai, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)