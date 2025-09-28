Momentive.ai Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in United States la Momentive.ai variază de la €63.3K pe year pentru P1 la €127K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează €125K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Momentive.ai. Ultima actualizare: 9/28/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus P1 Software Engineer I ( Nivel de intrare ) €63.3K €53.9K €4.2K €5.2K P2 Software Engineer II €110K €88K €10.5K €11.1K P3 Senior Software Engineer I €111K €80.9K €22.3K €8.1K P4 Senior Software Engineer II €140K €94.2K €31.6K €13.9K Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Momentive.ai, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Momentive.ai ?

