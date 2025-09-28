Director de Companii
Momentive.ai
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Momentive.ai Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in United States la Momentive.ai totalizează CA$105K pe year pentru P2. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează CA$123K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Momentive.ai. Ultima actualizare: 9/28/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensația
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Product Manager II
CA$105K
CA$101K
CA$0
CA$4K
P3
Senior Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
Senior Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Momentive.ai, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Momentive.ai in United States ajunge la o compensație totală anuală de CA$335,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Momentive.ai pentru rolul de Manager de Produs in United States este CA$251,000.

Alte Resurse