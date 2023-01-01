Momenta Salarii

Salariul de la Momenta variază de la $26,449 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $85,071 pentru un Recrutor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Momenta . Ultima actualizare: 9/16/2025