Director de Companii
Momenta
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Momenta Salarii

Salariul de la Momenta variază de la $26,449 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $85,071 pentru un Recrutor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Momenta. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Resurse Umane
$26.4K
Recrutor
$85.1K
Inginer Software
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Momenta में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Recrutor at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $85,071 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Momenta में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $69,701 है।

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Momenta

Companii Similare

  • Lyft
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Intuit
  • Microsoft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse