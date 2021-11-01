Mollie Salarii

Director de Companii
Salariul de la Mollie variază de la $57,450 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $149,235 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mollie. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $149K
Analist de Date
$57.4K

Data Scientist
$92.7K
Marketing
$81K
Manager de Proiect
$101K
Analist Securitate Cibernetică
$110K
Manager Program Tehnic
$114K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Mollie este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $149,235. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mollie este $101,241.

