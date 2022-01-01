Director de Companii
Molex
Molex Salarii

Salariul de la Molex variază de la $28,290 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $179,100 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Molex. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Inginer Mecanic
Median $120K
Inginer Software
Median $74.4K
Inginer Biomedical
$106K

Analist de Afaceri
$96.9K
Inginer Hardware
$63.5K
Tehnolog Informațional (IT)
$176K
Designer de Produs
$28.3K
Manager de Produs
$72.1K
Manager de Proiect
$96.9K
Vânzări
$51.3K
Analist Securitate Cibernetică
$89.4K
Arhitect de Soluții
$179K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Molex este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $179,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Molex este $93,138.

