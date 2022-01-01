Director de Companii
Molex
    Despre

    Molex manufactures electronic, electrical and fiber optic connection systems, ribbon cable, switches and application tooling. Over 100,000 passive component interconnect products and extensive custom design are offered worldwide.

    molex.com
    Site Web
    1938
    Anul Înființării
    9,450
    Nr. de Angajați
    $1B-$10B
    Venituri Estimate
    Sediul Central

