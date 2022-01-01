Director de Companii
Moderna Salarii

Salariul de la Moderna variază de la $40,899 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $351,832 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Moderna. Ultima actualizare: 10/19/2025

Inginer Software
Median $180K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $260K
Data Scientist
Median $110K

Inginer Biomedical
Median $98K
Contabil
$40.9K
Inginer Chimist
$140K
Analist de Date
$72.6K
Manager Data Science
$256K
Resurse Umane
$241K
Consultant în Management
$279K
Inginer Mecanic
$166K
Designer de Produs
$336K
Manager de Program
$332K
Manager de Proiect
$245K
Afaceri Reglementare
$312K
Manager Inginerie Software
$352K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Moderna, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Moderna este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $351,832. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Moderna este $243,210.

