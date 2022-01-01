Director de Companii
Model N
Model N Salarii

Salariul de la Model N variază de la $72,611 în compensație totală pe an pentru un Manager de Program la nivelul inferior până la $280,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Model N. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Manager de Produs
Median $280K
Inginer Software
Median $137K
Resurse Umane
$236K

Juridic
$256K
Consultant în Management
$80.4K
Manager de Program
$72.6K
Manager Inginerie Software
$259K
Arhitect de Soluții
$217K
Întrebări frecvente

Alte Resurse