Director de Companii
MOD
MOD Salarii

Salariul de la MOD variază de la $32,017 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $149,250 pentru un Inginer Biomedical la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MOD. Ultima actualizare: 10/18/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Inginer Biomedical
$149K
Inginer Hardware
$36.5K
Manager de Proiect
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Inginer Software
$32K
Manager Inginerie Software
$96K
Arhitect de Soluții
$85.2K
Manager Program Tehnic
$87.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la MOD este Inginer Biomedical at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $149,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MOD este $87,262.

