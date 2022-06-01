Director de Companii
Mitsubishi Logisnext Americas
Mitsubishi Logisnext Americas Salarii

Salariul de la Mitsubishi Logisnext Americas variază de la $90,450 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $175,875 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mitsubishi Logisnext Americas. Ultima actualizare: 10/20/2025

Don't get lowballed
Inginer Mecanic
Median $93K
Designer de Produs
$90.5K
Manager de Produs
$176K

Manager de Program
$123K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Mitsubishi Logisnext Americas este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $175,875. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mitsubishi Logisnext Americas este $107,805.

