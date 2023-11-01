Minor International Salarii

Salariul de la Minor International variază de la $10,256 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $37,978 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Minor International . Ultima actualizare: 9/16/2025