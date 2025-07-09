Ministry Of Defence Salarii

Director de Companii
Salariul de la Ministry Of Defence variază de la $60,300 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $80,697 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ministry Of Defence. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Asistent Administrativ
$60.3K
Analist de Date
$77.8K
Data Scientist
$65.3K

Manager de Produs
$80.7K
Inginer Software
$66.7K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Ministry Of Defence is Manager de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $80,697. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ministry Of Defence is $66,662.

