Miniso Salarii

Salariul de la Miniso variază de la $6,733 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $167,969 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Miniso. Ultima actualizare: 11/27/2025

Specialist în Știința Datelor
$168K
Vânzări
$6.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Miniso este Specialist în Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $167,969. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Miniso este $87,351.

