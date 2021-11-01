Director de Companii
Minecraft
Minecraft Salarii

Salariul de la Minecraft variază de la $125,625 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $150,750 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Minecraft. Ultima actualizare: 11/22/2025

Vânzări
$151K
Inginer Software
$126K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Minecraft este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $150,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Minecraft este $138,188.

Alte Resurse

