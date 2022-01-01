MindTickle Salarii

Director de Companii
Salariul de la MindTickle variază de la $14,439 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) in India la nivelul inferior până la $153,628 pentru un Copywriter in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MindTickle. Ultima actualizare: 11/27/2025

Inginer Software
Median $46.9K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $79.1K
Manager Inginerie Software
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Copywriter
$154K
Succesul Clientului
$86.6K
Analist de Date
$29.8K
Resurse Umane
$31.6K
Tehnolog Informații (IT)
$14.4K
Designer de Produs
$25.1K
Manager de Program
$65.7K
Manager de Proiect
$89.4K
Operațiuni Venituri
$16.3K
Vânzări
$105K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La MindTickle, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la MindTickle este Copywriter at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $153,628. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MindTickle este $65,737.

Alte Resurse

