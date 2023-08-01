MindsDB Salarii

Salariul de la MindsDB variază de la $125,134 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $214,200 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MindsDB . Ultima actualizare: 11/26/2025