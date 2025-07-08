Mindfire Solutions Salarii

Salariul de la Mindfire Solutions variază de la $15,285 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $18,187 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mindfire Solutions . Ultima actualizare: 11/26/2025