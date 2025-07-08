Mindfire Solutions Salarii

Director de Companii
Salariul de la Mindfire Solutions variază de la $15,285 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $18,187 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mindfire Solutions. Ultima actualizare: 11/26/2025

Inginer Software
Median $15.3K
Specialist în Știința Datelor
$16.8K
Manager Inginerie Software
$18.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Mindfire Solutions este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $18,187. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mindfire Solutions este $16,757.

