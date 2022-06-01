Miltenyi Biotec Salarii

Director de Companii
Salariul de la Miltenyi Biotec variază de la $48,860 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $147,758 pentru un Inginer Biomedical la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Miltenyi Biotec. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Asistent Administrativ
$48.9K
Inginer Biomedical
$148K
Juridic
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager de Produs
$118K
Manager de Proiect
$76.7K
Manager Program Tehnic
$109K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Miltenyi Biotec este Inginer Biomedical at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $147,758. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Miltenyi Biotec este $112,974.

Alte Resurse