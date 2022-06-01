Director de Companii
MillerKnoll
MillerKnoll Salarii

Salariul de la MillerKnoll variază de la $5,973 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $91,400 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MillerKnoll. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Inginer Mecanic
Median $91.4K

Inginer Producție

Designer de Produs
$6K
Manager de Produs
$78.1K

Vânzări
$55.7K
Inginer Software
$89.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la MillerKnoll este Inginer Mecanic cu o compensație totală anuală de $91,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MillerKnoll este $78,108.

