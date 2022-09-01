Midea Group Salarii

Intervalul salarial Midea Group variază de la $25,016 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $251,250 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Midea Group . Ultima actualizare: 8/9/2025