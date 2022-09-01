Directorul Companiilor
Midea Group
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Midea Group Salarii

Intervalul salarial Midea Group variază de la $25,016 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $251,250 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Midea Group. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $92K
Analist de Date
$49.4K
Analist Financiar
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer Industrial
$41.9K
Inginer Mecanic
$48.1K
Manager de Produs
$71.4K
Manager de Proiect
$25K
Manager de Inginerie Software
$251K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Midea Group gemeldet wurde, ist Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $251,250. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Midea Group gemeldet wurde, beträgt $52,147.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Midea Group

Companii Asoc

  • Google
  • Snap
  • Apple
  • Flipkart
  • SoFi
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse