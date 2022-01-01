MicroStrategy Salarii

Salariul de la MicroStrategy variază de la $107,100 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $320,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MicroStrategy . Ultima actualizare: 8/31/2025