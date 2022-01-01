MicroStrategy Salarii

Director de Companii
Salariul de la MicroStrategy variază de la $107,100 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $320,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la MicroStrategy. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $320K
Asistent Administrativ
$141K

Analist de Afaceri
$129K
Data Scientist
$225K
Designer de Produs
$107K
Manager de Produs
$286K
Manager de Proiect
$200K
Vânzări
$209K
Inginer de Vânzări
Median $263K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la MicroStrategy este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $320,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MicroStrategy este $208,950.

