Compensația pentru Manager Inginerie Software in Israel la Microsoft variază de la ₪816K pe year pentru 64 la ₪1.74M pe year pentru 67. Pachetul median de compensație pe year in Israel totalizează ₪860K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
64
₪816K
₪596K
₪138K
₪82.8K
Principal EM
₪879K
₪595K
₪175K
₪109K
66
₪1.22M
₪653K
₪456K
₪106K
Senior Director
₪1.74M
₪733K
₪796K
₪215K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
