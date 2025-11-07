Compensația pentru Manager Inginerie Software in Czech Republic la Microsoft variază de la CZK 2.75M pe year pentru 64 la CZK 5.29M pe year pentru 66. Pachetul median de compensație pe year in Czech Republic totalizează CZK 4.04M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
Sometimes a 5 year schedule