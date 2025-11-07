Microsoft Manager Inginerie Software Salarii în Czech Republic

Compensația pentru Manager Inginerie Software in Czech Republic la Microsoft variază de la CZK 2.75M pe year pentru 64 la CZK 5.29M pe year pentru 66. Pachetul median de compensație pe year in Czech Republic totalizează CZK 4.04M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/7/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus 64 Senior Manager CZK 2.75M CZK 1.99M CZK 512K CZK 248K Principal EM Principal Director of Engineering CZK 3.9M CZK 2.46M CZK 945K CZK 499K 66 CZK 5.29M CZK 2.81M CZK 2M CZK 489K Senior Director 67 CZK -- CZK -- CZK -- CZK --

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 20 % se dobândește în 1st - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 2nd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 3rd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 4th - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 5th - AN ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) Sometimes a 5 year schedule

Care este calendarul de dobândire la Microsoft ?

