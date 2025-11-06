Compensația pentru Inginer Software in Greater Denver And Boulder Area la Microsoft variază de la $198K pe year pentru 61 la $411K pe year pentru 66. Pachetul median de compensație pe year in Greater Denver And Boulder Area totalizează $224K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SDE
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$ --
$ --
$ --
$ --
SDE II
$198K
$146K
$36.3K
$15K
62
$208K
$156K
$32.6K
$19.3K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
