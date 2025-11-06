Director de Companii
Compensația pentru Inginer Software in Greater Boston Area la Microsoft variază de la $173K pe year pentru 59 la $320K pe year pentru 65. Pachetul median de compensație pe year in Greater Boston Area totalizează $223K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SDE
59(Nivel de intrare)
$173K
$119K
$28.3K
$25.4K
60
$169K
$131K
$28.2K
$10K
SDE II
61
$183K
$143K
$29.9K
$10.7K
62
$220K
$154K
$49.5K
$17K
Vizualizează 9 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Microsoft in Greater Boston Area ajunge la o compensație totală anuală de $320,246. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Microsoft pentru rolul de Inginer Software in Greater Boston Area este $215,000.

