Microsoft Inginer Software Salarii în Denmark

Compensația pentru Inginer Software in Denmark la Microsoft variază de la DKK 605K pe year pentru 59 la DKK 1.72M pe year pentru 65. Pachetul median de compensație pe year in Denmark totalizează DKK 1.16M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus SDE 59 ( Nivel de intrare ) DKK 605K DKK 524K DKK 43.6K DKK 37.1K 60 DKK 724K DKK 590K DKK 86.3K DKK 47.1K SDE II 61 DKK 797K DKK 642K DKK 85.6K DKK 69.4K 62 DKK 890K DKK 671K DKK 134K DKK 84.1K Vizualizează 9 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Microsoft ?

