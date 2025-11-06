Microsoft Inginer Software Salarii în Costa Rica

Compensația pentru Inginer Software in Costa Rica la Microsoft variază de la CRC 32.44M pe year pentru 59 la CRC 57.51M pe year pentru 63. Pachetul median de compensație pe year in Costa Rica totalizează CRC 48.49M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus SDE 59 ( Nivel de intrare ) CRC 32.44M CRC 25.65M CRC 4.89M CRC 1.91M 60 CRC 29.39M CRC 27.98M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.24M CRC 33.93M CRC 11.11M CRC 2.2M 62 CRC 53.74M CRC 40.73M CRC 7.87M CRC 5.14M Vizualizează 9 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal

25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 20 % se dobândește în 1st - AN ( 20.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule

Care este calendarul de dobândire la Microsoft ?

