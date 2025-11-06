Director de Companii
Microsoft
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Costa Rica

Microsoft Inginer Software Salarii în Costa Rica

Compensația pentru Inginer Software in Costa Rica la Microsoft variază de la CRC 32.44M pe year pentru 59 la CRC 57.51M pe year pentru 63. Pachetul median de compensație pe year in Costa Rica totalizează CRC 48.49M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SDE
59(Nivel de intrare)
CRC 32.44M
CRC 25.65M
CRC 4.89M
CRC 1.91M
60
CRC 29.39M
CRC 27.98M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
61
CRC 47.24M
CRC 33.93M
CRC 11.11M
CRC 2.2M
62
CRC 53.74M
CRC 40.73M
CRC 7.87M
CRC 5.14M
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Sometimes a 5 year schedule



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Microsoft in Costa Rica ajunge la o compensație totală anuală de CRC 64,336,723. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Microsoft pentru rolul de Inginer Software in Costa Rica este CRC 49,700,095.

