Compensația pentru Inginer Software in Costa Rica la Microsoft variază de la CRC 32.44M pe year pentru 59 la CRC 57.51M pe year pentru 63. Pachetul median de compensație pe year in Costa Rica totalizează CRC 48.49M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SDE
CRC 32.44M
CRC 25.65M
CRC 4.89M
CRC 1.91M
60
CRC 29.39M
CRC 27.98M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
CRC 47.24M
CRC 33.93M
CRC 11.11M
CRC 2.2M
62
CRC 53.74M
CRC 40.73M
CRC 7.87M
CRC 5.14M
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
