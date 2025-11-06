Microsoft Inginer Software Salarii în Chile

Compensația pentru Inginer Software in Chile la Microsoft variază de la CLP 90.78M pe year pentru 61 la CLP 102.82M pe year pentru 63. Pachetul median de compensație pe year in Chile totalizează CLP 88.99M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus SDE 59 ( Nivel de intrare ) CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- 60 CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- SDE II 61 CLP 90.78M CLP 59.57M CLP 17.05M CLP 14.16M 62 CLP 86.58M CLP 60.7M CLP 19.63M CLP 6.25M Vizualizează 9 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 20 % se dobândește în 1st - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 2nd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 3rd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 4th - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 5th - AN ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) Sometimes a 5 year schedule

Care este calendarul de dobândire la Microsoft ?

