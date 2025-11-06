Director de Companii
Microsoft
Pachetul median de compensație pentru Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area la Microsoft totalizează $203K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
Microsoft
Senior Critical Environment Technician
Seattle, WA
Total pe an
$203K
Nivel
37
Salariu de bază
$198K
Stock (/yr)
$4.5K
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
13 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Sometimes a 5 year schedule



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Senior Critical Environment Technician la Microsoft in Greater Seattle Area ajunge la o compensație totală anuală de $213,220. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Microsoft pentru rolul de Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area este $202,500.

