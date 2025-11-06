Microsoft Vânzări Salarii în Switzerland

Compensația pentru Vânzări in Switzerland la Microsoft totalizează CHF 181K pe year pentru 60. Pachetul median de compensație pe year in Switzerland totalizează CHF 215K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus 59 CHF -- CHF -- CHF -- CHF -- 60 CHF 156K CHF 128K CHF 10.7K CHF 17.2K 61 CHF -- CHF -- CHF -- CHF -- 62 CHF -- CHF -- CHF -- CHF -- Vizualizează 8 Mai multe niveluri

+ CHF 196K + CHF 47.4K + CHF 72.7K + CHF 16.3K + CHF 28.6K + CHF 18K Don't get lowballed

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( CHF ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Fii notificat despre salarii noi Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Program de Vesting Principal Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 20 % se dobândește în 1st - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 2nd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 3rd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 4th - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 5th - AN ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) Sometimes a 5 year schedule

Care este calendarul de dobândire la Microsoft ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Vânzări oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă