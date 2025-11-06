Compensația pentru Vânzări in Prague Metropolitan Area la Microsoft variază de la CZK 2.27M pe year pentru 60 la CZK 2.41M pe year pentru 61. Pachetul median de compensație pe year in Prague Metropolitan Area totalizează CZK 2.32M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
Sometimes a 5 year schedule
