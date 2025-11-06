Director de Companii
Microsoft
  • Salarii
  • Vânzări

  • Toate salariile Vânzări

  • Prague Metropolitan Area

Microsoft Vânzări Salarii în Prague Metropolitan Area

Compensația pentru Vânzări in Prague Metropolitan Area la Microsoft variază de la CZK 2.27M pe year pentru 60 la CZK 2.41M pe year pentru 61. Pachetul median de compensație pe year in Prague Metropolitan Area totalizează CZK 2.32M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Microsoft. Última actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Microsoft, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Microsoft in Prague Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de CZK 3,257,976. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Microsoft pentru rolul de Vânzări in Prague Metropolitan Area este CZK 1,954,875.

