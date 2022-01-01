Micro Focus Salarii

Salariul de la Micro Focus variază de la $13,046 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $229,140 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Micro Focus . Ultima actualizare: 8/31/2025