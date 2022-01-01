Director de Companii
Micro Focus
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Micro Focus Salarii

Salariul de la Micro Focus variază de la $13,046 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $229,140 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Micro Focus. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analist de Afaceri
$126K
Data Scientist
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analist Financiar
$151K
Tehnolog Informațional (IT)
$193K
Designer de Produs
$167K
Manager de Produs
$229K
Operațiuni Venituri
$49.1K
Vânzări
$42.1K
Manager Inginerie Software
$123K
Arhitect de Soluții
$159K
Manager Program Tehnic
$160K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Micro Focus este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $229,140. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Micro Focus este $124,063.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Micro Focus

Companii Similare

  • NetSuite
  • Mphasis
  • Rockwell Automation
  • Darktrace
  • IHS Markit
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse