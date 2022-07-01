Messari Salarii

Salariul de la Messari variază de la $100,500 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $145,270 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Messari . Ultima actualizare: 11/27/2025