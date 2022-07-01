Mesh.ai Salarii

Director de Companii
Salariul de la Mesh.ai variază de la $14,325 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $105,812 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mesh.ai. Ultima actualizare: 10/22/2025

Inginer Software
Median $20K
Analist de Date
$106K
Manager de Produs
$14.3K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Mesh.ai este Analist de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $105,812. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mesh.ai este $20,000.

