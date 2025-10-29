Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Finland la Meru Health variază de la €56.2K la €80.2K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Meru Health. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

€64.4K - €75.4K
Finland
Interval Comun
Interval Posibil
€56.2K€64.4K€75.4K€80.2K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Meru Health in Finland ajunge la o compensație totală anuală de €80,189. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Meru Health pentru rolul de Inginer Software in Finland este €56,201.

