Merit Salarii

Salariul de la Merit variază de la $159,200 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $225,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Merit . Ultima actualizare: 11/27/2025