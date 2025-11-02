Mercury Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in United States la Mercury totalizează $289K pe year pentru IC3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $230K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercury. Ultima actualizare: 11/2/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus IC1 $ -- $ -- $ -- $ -- IC2 $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 $289K $210K $79.3K $0 IC4 $ -- $ -- $ -- $ -- Vizualizează 2 Mai multe niveluri

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( USD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Program de Vesting Principal 16.67 % AN 1 16.67 % AN 2 16.67 % AN 3 16.67 % AN 4 16.67 % AN 5 16.67 % AN 6 Tip Acțiuni RSU La Mercury, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 6 ani: 16.67 % se dobândește în 1st - AN ( 16.67 % anual )

16.67 % se dobândește în 2nd - AN ( 16.67 % anual )

16.67 % se dobândește în 3rd - AN ( 16.67 % anual )

16.67 % se dobândește în 4th - AN ( 16.67 % anual )

16.67 % se dobândește în 5th - AN ( 16.67 % anual )

16.67 % se dobândește în 6th - AN ( 16.67 % anual ) 7 years post-termination exercise window.

Care este calendarul de dobândire la Mercury ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.