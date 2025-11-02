Director de Companii
Mercury
Compensația pentru Dezvoltare Afaceri in United States la Mercury totalizează $150K pe year pentru IC2. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercury. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

$169K - $193K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$149K$169K$193K$212K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Program de Vesting

16.67%

AN 1

16.67%

AN 2

16.67%

AN 3

16.67%

AN 4

16.67%

AN 5

16.67%

AN 6

Tip Acțiuni
RSU

La Mercury, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 6 ani:

  • 16.67% se dobândește în 1st-AN (16.67% anual)

  • 16.67% se dobândește în 2nd-AN (16.67% anual)

  • 16.67% se dobândește în 3rd-AN (16.67% anual)

  • 16.67% se dobândește în 4th-AN (16.67% anual)

  • 16.67% se dobândește în 5th-AN (16.67% anual)

  • 16.67% se dobândește în 6th-AN (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la Mercury in United States ajunge la o compensație totală anuală de $212,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mercury pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in United States este $149,400.

Alte Resurse