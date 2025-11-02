Compensația pentru Dezvoltare Afaceri in United States la Mercury totalizează $150K pe year pentru IC2. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercury. Ultima actualizare: 11/2/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
AN 1
16.67%
AN 2
16.67%
AN 3
16.67%
AN 4
16.67%
AN 5
16.67%
AN 6
La Mercury, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 6 ani:
16.67% se dobândește în 1st-AN (16.67% anual)
16.67% se dobândește în 2nd-AN (16.67% anual)
16.67% se dobândește în 3rd-AN (16.67% anual)
16.67% se dobândește în 4th-AN (16.67% anual)
16.67% se dobândește în 5th-AN (16.67% anual)
16.67% se dobândește în 6th-AN (16.67% anual)
7 years post-termination exercise window.