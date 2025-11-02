Compensația pentru Cercetător UX in United States la Mercari totalizează $173K pe year pentru MG3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $150K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)