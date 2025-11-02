Compensația pentru Manager Program Tehnic in United States la Mercari totalizează $113K pe year pentru MG4. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)