Mercari Manager Program Tehnic Salarii

Compensația pentru Manager Program Tehnic in United States la Mercari totalizează $113K pe year pentru MG4. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

$190K - $216K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$165K$190K$216K$241K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Mercari in United States ajunge la o compensație totală anuală de $240,917. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mercari pentru rolul de Manager Program Tehnic in United States este $165,375.

