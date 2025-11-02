Mercari Manager Inginerie Software Salarii

Compensația pentru Manager Inginerie Software in Japan la Mercari totalizează ¥32.71M pe year pentru MG6. Pachetul median de compensație pe year in Japan totalizează ¥16.36M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus MG 5 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG6 ¥32.71M ¥22.86M ¥2.18M ¥7.66M MG7 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG8 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ --

+ ¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M Don't get lowballed

Ultimele trimiteri de salarii

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( JPY ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii

Program de Vesting Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 8.32 % trimestrial )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 8.32 % trimestrial )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 8.32 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Mercari ?

