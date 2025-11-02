Director de Companii
Mercari
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Mercari Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in Japan la Mercari totalizează ¥16.22M pe year pentru MG4. Pachetul median de compensație pe year in Japan totalizează ¥16.44M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Mercari in Japan ajunge la o compensație totală anuală de ¥20,975,921. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mercari pentru rolul de Manager de Produs in Japan este ¥15,683,916.

Alte Resurse