Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in Japan la Mercari variază de la ¥8.22M la ¥11.45M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Interval Comun
Interval Posibil
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Mercari in Japan ajunge la o compensație totală anuală de ¥11,448,013. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mercari pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Japan este ¥8,219,087.

