Mercari Analist de Date Salarii

Compensația pentru Analist de Date in Japan la Mercari totalizează ¥8.74M pe year pentru MG3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Interval Comun
Interval Posibil
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Mercari in Japan ajunge la o compensație totală anuală de ¥11,178,107. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mercari pentru rolul de Analist de Date in Japan este ¥7,834,229.

