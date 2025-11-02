Director de Companii
Mercari
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Șef de Cabinet

  • Toate salariile Șef de Cabinet

Mercari Șef de Cabinet Salarii

Compensația totală medie pentru Șef de Cabinet in India la Mercari variază de la ₹15.76M la ₹21.57M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

₹17.07M - ₹20.26M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.57M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Șef de Cabinet contribuțiis la Mercari pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Șef de Cabinet oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Șef de Cabinet la Mercari in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹21,573,093. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mercari pentru rolul de Șef de Cabinet in India este ₹15,757,737.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Mercari

Companii Similare

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse