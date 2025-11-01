Director de Companii
Melio Payments
Melio Payments Manager Inginerie Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Israel la Melio Payments totalizează ₪597K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Melio Payments. Ultima actualizare: 11/1/2025

Pachetul Median
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Total pe an
₪597K
Nivel
-
Salariu de bază
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Melio Payments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Melio Payments in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪647,996. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Melio Payments pentru rolul de Manager Inginerie Software in Israel este ₪584,965.

