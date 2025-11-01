Director de Companii
Melio Payments
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Melio Payments Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Israel la Melio Payments variază de la ₪715K la ₪975K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Melio Payments. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

₪765K - ₪925K
Israel
Interval Comun
Interval Posibil
₪715K₪765K₪925K₪975K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Manager de Produs contribuțiis la Melio Payments pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Melio Payments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Melio Payments in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪975,453. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Melio Payments pentru rolul de Manager de Produs in Israel este ₪714,771.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Melio Payments

Companii Similare

  • DoorDash
  • Databricks
  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse